Mehrere Wildunfälle in Main-Spessart

Fellen.

Am Donnerstagmorgen gegen 05:50 Uhr befuhr ein 37-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 18 von Fellen kommend in Fahrtrichtung Bayerische Schanz. Kurz vor Rengersbrunn stieß er mit einem Hasen zusammen, der auf die Fahrbahn lief. Das Wild wurde getötet. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Burgsinn.

Zur gleichen Zeit kam es auch auf der Kreisstraße MSP 17 zu einem Wildunfall. Ein 49-Jähriger fuhr mit einem Kleintransporter von Gräfendorf in Richtung Burgsinn. Kurz vor Burgsinn querte ein Reh die Fahrbahn. Das Wild überlebte den Zusammenstoß nicht. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Gemünden.

Gegen 18.30 Uhr befuhr eine 24-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 vom Kreisel (Höhe Abfahrt nach Langenprozelten) kommend in Fahrtrichtung Rieneck. Zunächst überholte sie eine vor ihr fahrende Autofahrerin. Nachdem sie bereits wieder eingeschert war, sprang ein Reh auf die Straße, welches gegen die rechte Fahrzeugseite ihres Pkw Ford prallte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Die nachfolgende Fiat-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und streifte ebenfalls das Wild. An ihrem Fahrzeug konnte zur Unfallzeit kein Sachschaden festgestellt werden.