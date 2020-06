Mehrere Wildunfälle in Gemünden

Ein 51-jähriger Autofahrer fuhr in der Nacht zum Mittwoch, gegen 02:45 Uhr, auf der Staatsstraße 2302 von Schönau in Richtung Gemünden. Kurz vor dem Ortseingang Gemünden sprang ein Reh auf die Fahrbahn. Der 51-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Wild wurde getötet. Am Dacia entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200,- Euro.

Weiterer Unfall mit Wild

Ein 45-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwochmorgen um 05:00 Uhr auf der Kreisstraße MSP 11 von Kleinwernfeld kommend in Fahrtrichtung Harrbach. Hierbei kreuzte ein Rehbock die Fahrbahn. Der 45-Jährige erfasste das Wild mit seinem VW Caddy frontal, wobei das Reh verstarb. Der Schaden am Fahrzeug wird auf circa 1.000,- Euro beziffert.

stru/Polizei Gemünden