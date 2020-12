Mehrere Wildunfälle in Gemünden und Rieneck

Am Mittwoch um 18.00 Uhr war eine 24-jährige Frau mit ihrem Auto auf der B26 von Gemünden in Richtung Wernfeld unterwegs. Hierbei erfasste sie einen Waschbär. Am Wagen entstand ein Schaden von ca. 1500.- Euro, der Waschbär überlebte den Unfall nicht.

Auch am Mittwoch um 16.35 Uhr war eine 41-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Staatsstraße von Gemünden in Richtung Hammelburg unterwegs. Auf Höhe Adelsberg erfasste sie ein Reh. Das Reh überlebte den Anstoß nicht, am Wagen ist kein Schaden entstanden.

Rieneck. Am Donnerstag fuhr um 04.50 Uhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Staatsstraße von Burgsinn nach Rieneck. Kurz vor Rieneck erfasste er ein Reh. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von ca. 500.- Euro. Das Reh überlebte den Anstoß nicht.

Unbekannter Mann bettelt

Gemünden. Der Polizei Gemünden wurde am Mittwoch um 15.00 Uhr mitgeteilt, dass auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Weißensteinstraße in Gemünden ein Mann gesehen wurde, der Kunden anbettelte und diesen Kunden einen Zettel o.ä. vorzeigte. Bevor dieser Mann durch eine Polizeistreife kontrolliert werden konnte, fuhr er mit einem Audi in unbekannte Richtung weg.

Wer diesbezüglich Feststellung gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Gemünden unter der Nummer: 09351/9741-0 in Verbindung zu setzen.

Handy gefunden

Gemünden. Am Mittwoch um ca. 20.00 Uhr gab ein 25-jähriger Mann ein Handy Huawei bei der Polizei ab, welches er in der Sparkasse in der Obertorstraße gefunden hatte. Das Handy konnte kurze Zeit später sogar schon wieder an den 17-jährigen Verlierer ausgehändigt werden.

sob/Polizei Gemünden