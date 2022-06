Mehrere Wildunfälle im Raum Marktheidenfeld

Gerade in den späten Abend und Nachtstunden muss aktuell vermehrt mit Wildwechsel gerechnet werden. Aus diesem Grund, sollte jeder Verkehrsteilnehmer mit der gebührenden Vorsicht über die Landstraßen und insbesondere auch durch Waldstrecken fahren.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Marktheidenfeld

Am Samstagabend gegen 21 Uhr wurden drei Jugendliche im Bereich des Bootsstegs am Mainkai durch die Streife im Vorbeifahren beobachtet. Bei einer der Personen konnte ein Joint, welcher gerade geraucht wurde, festgestellt werden. Die Person wurde einer Kontrolle durch die Streife unterzogen. Als die Streife auf den Jugendlichen zuging, versuchte dieser seine mitgeführten Betäubungsmittel in den Main zu werden, dies misslang ihm jedoch. Schlussendlich wurden bei ihm eine geringe Menge an Cannabisprodukten und ein angerauchter Joint festgestellt. Der Jugendliche muss mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.