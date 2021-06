Mehrere Wildunfälle im Raum Gemünden

Gemünden. Am Montagabend gegen 23:05 Uhr befuhr ein 55-jähriger Autofahrer die B 26 von Karlstadt kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Kurz vor dem Ortseingang querte ein Fuchs die Fahrbahn. Der Autofahrer erfasste das Tier, welches hierbei verstarb. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Mercedes erfasst Hasen auf MSP11

Gemünden-Kleinwernfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Montagmorgen gegen 10:00 Uhr befuhr ein 80-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Hofstetten in Richtung Karlstadt. Kurz vor Kleinwernfeld sprang ein Hase direkt vor sein Fahrzeug. Der Autofahrer erfasste das Tier. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- EUR.

Reh angefahren und verletzt - Wildunfall bei Obersinn

Obersinn, Lkr. Main-Spessart. Am Montagmorgen gegen 06:40 Uhr fuhr ein 50-jähriger Autofahrer von Jossa kommend in Richtung Obersinn, als ein Reh die Fahrbahn querte. Der 50-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Da das vermutlich verletzte Tier in den angrenzenden Wald flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Der Sachschaden am Pkw VW beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro.

Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Gemünden-Wernfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Montagmorgen gegen 10:10 Uhr wurde in der Karlstadter Straße der Fahrer eines Pkw mit Anhänger zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Der 42-jährige Fahrer konnte nur einen ausländischen Führerschein vorweisen, obwohl er schon seit mehreren Jahren seinen Wohnsitz in Deutschland hat. Die Weiterfahrt mit dem Fahrzeuggespann wurde ihm daher untersagt.

Er wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Gegen die Halterin wird zudem Anzeige wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Autotür gegen Auto gestoßen

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Montag gegen 12:00 Uhr fuhr ein 46-jähriger Autofahrer auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Birkenweg. Er wollte aussteigen und öffnete hierzu die Fahrertüre seines Pkw VW. Im gleichen Moment fuhr eine 36-jährige Skoda-Fahrerin ebenfalls auf den Parkplatz und es kam zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR.

Tür an geparktem Ford in Gemünden zerkratzt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen parkte eine 32-jährige Autofahrerin ihren Ford Kuga auf einem Parkplatz in der Mainstraße. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass die Fahrertüre zwischenzeitlich verkratzt worden war. Der Sachschaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden