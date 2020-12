Mehrere Wildunfälle im Raum Gemünden

Es kam zum Anstoß mit einem der Tiere. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw VW Caddy entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Zur gleichen Zeit kam es auch auf der Staatsstraße 2302 zu einem Wildunfall. Hier befand sich ein 36-jähriger Autofahrer auf dem Weg von Schönau in Richtung Wolfsmünster, als ein Reh plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Er erfasste das Tier mit seinem Pkw Opel. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Gegen 17:10 fuhr eine 70-jährige Autofahrerin von Aschenroth in Richtung Seifriedsburg, als von links ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Die 70-Jährige erfasste das Wild. Das Wild flüchtete, auch hier musste der Jagdpächter verständigt werden. Am Pkw Mitsubishi entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Um 19:25 Uhr befuhr eine 19-jährige Autofahrerin vom „Eidenbacher Hof“ in Richtung des „Eidenbacher Wegs“, um in Richtung Gräfendorf weiterzufahren. Dabei sprang ein Reh auf den Verbindungsweg und kollidierte frontal mit ihrem Pkw VW. Das Tier wurde hierbei getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Werkzeugcontainer in Gräfendorf aufgebrochen

Im nächtlichen Zeitraum von Donnerstag auf Freitag brach ein bislang unbekannter Täter an der Baustelle und Lagerplatz „Zur Mühle“, direkt an der Saale, zwei blaue Stahl-Werkzeugcontainer einer Baufirma auf. Aus einem Werkzeugcontainer wurden Baumaschinen und Werkzeugmaschinen (Wacker-Rüttelplatte, 3 Wacker-Baustampfer, 3 Duss-Stemmhämmer, 1 Makita-Bohrhammer, 1 Förch-Ratschenkasten, 1 Kernbohrersatz, mehrere Kabeltrommeln) im Gesamtneuwert von 25.425,- Euro. Der Sachschaden an den aufgebrochenen Containern betrug ca. 300,- Euro. Der Abtransport des umfangreichen und schweren Diebesgutes muss mittels Kastenwagen bzw. Anhänger erfolgt sein.

Für Hinweise, die zur Erlangung des Diebesgutes oder Ergreifung des Täters führen, hat die geschädigte Baugesellschaft eine Belohnung in Höhe von 1.000,- Euro ausgesetzt. Die Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

vd/Polizei Gemünden