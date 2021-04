Mehrere Wildunfälle im Main-Spessart am Wochenende

Karsbach-Weyersfeld. Am Sonntagabend gegen 17:40 Uhr befuhr ein 47-jähriger Autofahrer die B 27 von Weyersfeld kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Hierbei erfasste er einen Habicht. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Rieneck. Am Sonntagmorgen gegen 06.00 Uhr befuhr eine 49-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Rieneck kommend in Fahrtrichtung Burgsinn, als ein Reh die Fahrbahn überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, das Reh verstarb. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Gemünden-Hofstetten. Am Samstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Hofstetten kommend in Fahrtrichtung Kleinwernfeld. Hierbei kreuzte ein Waschbär die Fahrbahn. Der 28-Jährige erfasste das Tier frontal, wobei dieses verstarb. Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro.

Gemünden. Am Freitagabend gegen 20:50 Uhr befuhr ein 57-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Adelsberg kommend in Fahrtrichtung Heßdorf. Nach der Abfahrt zu den Sportplätzen kreuzten zwei Rehe die Straße. Er erfasste eines davon. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Ortsschild entwendet

Karsbach-Höllrich. Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen wurde die Ortstafel der Ortschaft „Höllrich" entwendet. Das Schild stand am Ortsausgang in Richtung Weyersfeld.

Am Sonntag, 11.04.2021, stellte ein Verkehrsteilnehmer fest, dass die Ortstafel wieder zurückgebracht wurde.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter bzw. wer das Schild wieder zurückbrachte, nimmt die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, entgegen.

Illegale Müllablagerung

Gemünden. Im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagmorgen stellte ein bislang unbekannter Täter im hinteren Bereich der Zufahrt zum Parkplatz zur Scherenberghalle einen alten Ölofen und einen Metall-Briefkasten ab.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise auf den bislang unbekannten Müllsünder erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

sob/Polizei Gemünden