Mehrere Wildunfälle im Landkreis Aschaffenburg

Ein Reh wurde am Sonntag um kurz nach 17 Uhr auf der Hauptstraße zwischen Goldbach und Unterafferbach von einer 20-jährigen Opel-Fahrerin erfasst. Ein weiterer Wildunfall ereignete sich etwa vier Stunden später auf der Bundesstraße 26 bei Rothenbuch. Ein 35-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit einem kreuzenden Reh. Am Montagmorgen, gegen 01:30 Uhr, überquerte ein Reh die Kreisstraße AB 1 zwischen Mömlingen und Pflaumheim. Das Tierwurde von einem 39-jährigen Renault-Fahrer erfasst und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der entstandene Sachschaden in allen drei Fällen zusammengerechnet beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Diebstahl einer Keramik-Gans

Haibach. Bereits am vergangenen Mittwoch, dem 05.01.2022 zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde eine etwa 15 Kilogramm schwere, aus Keramik gefertigte, lebensgroße Figur einer Gans aus einem Vorgarten in der Friedhofstraße (Ortsteil Grünmorsbach) entwendet. Dieselbe Figur war bereits im Jahr 2003 Ziel eines Diebstahls geworden. Die Polizei Aschaffenburg-Land konnte damals den Fall aufklären und die Figur wieder an den heute 76-jährigen Besitzer übergeben. Bislang gibt es noch keine Hinweise auf den Täter im aktuellen Fall. Das Tier aus Keramik besitzt einen Wert von 450 Euro.

Unbekannter Täter zersticht Autoreifen

Großostheim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 00:45 Uhr hat ein unbekannter Täter in der Bornthalstraße (Ringheim) alle vier Reifen eines Opel Meriva zerstochen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Der Polizei liegen bereits Hinweise auf den Täter vor.