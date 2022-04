Mehrere Wildunfälle im Bereich Gemünden

Burgsinn: Ein 31-jähriger Mann fuhr am Montag um 05.50 Uhr mit seinem Auto von Burgsinn in Richtung Gräfendorf. Hierbei erfasste er ein die Fahrbahn querendes Reh. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 1500.-Euro.

Gemünden: Ein 36-jähriger Mann fuhr am Montag um 22.35 Uhr mit seinem Auto von Schaippach nach Rieneck. Auch er erfasste ein die Straße querendes Reh. Ob ein Schaden am Auto entstanden ist, wird noch überprüft.

Rieneck: Ein 19-jähriger Mann fuhr am Dienstag mit seinem Auto um 02.15 Uhr von Burgsinn in Richtung Rieneck. Hierbei entstand ein Schaden von circa 500.- Euro, weil ihm ein Reh ins Auto gelaufen ist.

Fahren trotz Fahrverbot in Gemünden

Bei einer Verkehrskotrolle eines hessischen Kleintransporters am Montag um 08.55 Uhr in Gemünden am Main stellten die Beamten fest, dass gegen den 29-jährigen Fahrer, welcher bulgarischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz im Landkreis Main-Spessart ist, ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht und er seinen Führerschein noch nicht in amtliche Verwahrung gegeben hatte. Der Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt. Nachdem auch der Beifahrer keinen Führerschein hatte, musste sich der Firmeninhaber um die Abholung des Kleintransporters kümmern.

Gegen den 29-jährigen Fahrer wird nun eine Strafanzeige erstattet.

stru/Polizei Gemünden