Mehrere Wildunfälle bei Gemünden

Die Autofahrerin erfasste das Wild. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Der Schaden am Pkw VW VAN wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Burgsinn. Am Montagabend gegen 18:30 Uhr erfasste eine 42-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2303 ein Reh. Das Tier verstarb. Der Schaden am Pkw Audi wird auf ca. 1.000 Euro veranschlagt.

Rieneck. Am Montag gegen 20:50 Uhr erfasste ein 27-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2303, zwischen Burgsinn und Rieneck, ein Reh. Das Wild verendete. Am Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Gemünden. In der Nacht zum Dienstag, gegen 01:00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 19 zwischen Langenprozelten und Frammersbach in Fahrtrichtung Langenprozelten, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte und mit dem Pkw VW des 20-Jährigen kollidierte. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 1.000 Euro beziffert.

vd/Polizei Gemünden