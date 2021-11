Mehrere Wildunfälle bei Gemünden

Am Dienstag gegen 17:25 Uhr erfasste ein 21-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2434, zwischen Aschenroth und Seifriedsburg, ein Reh, welches hierbei verstarb. Am Pkw Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Am Dienstagabend gegen 20:10 Uhr befuhr ein 50-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Karsbach kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Hierbei kreuzte ein Fuchs die Fahrbahn. Der 50-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Fuchs verstarb.

Am Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro.

Am Dienstagabend gegen 23:25 Uhr erfasste ein 22-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße MSP11, zwischen Karlburg und Harrbach, etwa 500 m nach der Staustufe, ein Wildschwein.

Da das vermutlich verletzte Tier in den angrenzenden Wald flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt.

Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Polizei Gemünden