Mehrere Wildunfälle bei Gemünden

Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Da das vermutlich verletzte Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. An seinem Opel entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Am Sonntagmorgen gegen 05:45 Uhr befuhr eine 53-jährige Autofahrerin die Kreisstraße 2434 von Seifriedsburg in Richtung Aschenroth, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn rannte und mit ihrem Ford kollidierte und anschließend flüchtete. Auch hier wurde der Jagdpächter verständigt. Der Schaden am Ford C-Max wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Alkoholisierter Autofahrer in Gemünden erwischt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Sonntagabend um 18:00 Uhr ein 63-jähriger Autofahrer angehalten. Hierbei stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Da ein Alkotest einen Wert von 0,56 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Einbruch aufgeklärt

Zum Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Gräfendorf vom 27.01.2020 konnte nun durch die Spurenauswertung ein 25jähriger Täter ermittelt werden. Er war über ein Werkstattfenster eingestiegen. Nachdem er hierbei den Alarm ausgelöst hatte, hatte er die Werkstatt jedoch ohne Beute wieder verlassen, jedoch einen Sachschaden von ca. 3.000,- € verursacht. Der identifizierte Täter verbüßt seit Mitte Juni wegen einer anderen Straftat eine Haftstrafe.

vd/Polizei Gemünden