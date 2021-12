Mehrere Wildunfälle

Der Autofahrer erfasste das Wild, welches den Zusammenstoß nicht überlebte. Am Pkw Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Mittelsinn. Am Samstagmorgen gegen 07:45 Uhr befuhr ein 31-jähriger Autofahrer die Ortsverbindungsstraße von Aura kommend in Fahrtrichtung Mittelsinn. Etwa 500 m vor Mittelsinn querte ein Reh die Fahrbahn und stieß gegen den hinteren Kotflügel seines Pkw Renault. Da das Wild anschließend flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 500,- Euro beziffert.

Radfahrerin gestürzt

Gemünden. Am Freitagmittag, gegen 14:45 Uhr, wollte eine 92-jährige Frau, ihr Fahrrad schiebend, die Würzburger Straße überqueren. Als sie anschließend wieder aufsteigen und weiterfahren wollte, kam sie alleinbeteiligt zu Fall. Die 92-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

vd/Polizei Gemünden