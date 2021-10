Mehrere Wildunfälle

Der Autofahrer erfasste das Tier, welches hierbei getötet wurde. Am Pkw VW Caddy entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Burgsinn. Am Donnerstagmorgen gegen 07:50 Uhr fuhr ein 26-jähriger Autofahrer von Burgsinn in Richtung Fellen. Hierbei erfasste er ein Reh, welches getötet wurde. Am Pkw VW Polo entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Geparktes Auto touchiert

Gemünden. Am Donnerstag gegen 08:00 Uhr blieb eine 59-jährige Skoda-Fahrerin beim Einparken in der St.-Bruno-Straße an einem geparkten Pkw Opel hängen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 500 Euro.

Wer vermisst sein Fahrrad?

Gemünden. Am Donnerstagnachmittag wurde in der Friedenstraße ein herrenloses Fahrrad aufgefunden. Das silberne Herrentrekkingrad ohne Sattel lag in der Friedenstraße in einem Gebüsch. Der Eigentümer kann sich mit dem Fundamt der Stadt Gemünden in Verbindung setzen.

vd/Polizei Gemünden