Mehrere Wildunfälle

Unter der dortigen Eisenbahnrücke erfasste er ein die Straße querendes Reh. Am Pkw entstand Schaden im rechten Frontbereich, das Reh war nicht auffindbar. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich gegen 07:45 Uhr. Hierbei wurde auf der Straße von Gräfendorf in Richtung Burgsinn ein Fuchs von einer 25-jährigen Autofahrerin erfasst. Der Fuchs lief danach weiter in den Wald. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 200 Euro.

Verstöße gegen das Naturschutzgesetz

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 22-jähriger Autofahrer durch eine Polizeistreife angetroffen, wie er die Zufahrt zum Badesee befuhr. Ein weiterer Pkw eines 31-jährigen Mannes wurde dort parkend festgestellt. Nachdem es sich hierbei um ein Landschaftsschutzgebiet/Naturschutzgebiet handelt, wird gegen beide Männer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz erstattet.

Streitschlichter

Einen Streit mussten Beamte der Polizeistation Gemünden am frühen Abend in Gemünden schlichten. Es gerieten ein 29-jähriger Mann und dessen 33-jährige ehemalige Lebensgefährtin in Streit. Der Mann erhielt von den Beamten einen Platzverweis und wurde der Wohnung verwiesen. Nachdem sich die Gemüter wieder beruhigt hatten, zeigte sich der Mann einsichtig und entschuldigte sich für sein Verhalten. Danach verließ er die Örtlichkeit. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen seiner unschönen Äußerungen.

