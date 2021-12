Mehrere Wildschweine sterben bei Unfall auf der B 26 bei Groß-Zimmern

Eine größere Anzahl der Tiere befand sich auf der Fahrspur in Richtung Dieburg, als ein 23-jähriger Mann aus Frankfurt mit seinem Audi in die Gruppe fuhr. Auch ein 22-jähriger Fahrer aus Erbach konnte mit seinem BMW nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit den Tieren. Vor Ort verendeten mindestens sieben Tiere. Die beiden Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Die Fahrbahn wurde im Anschluss von der Feuerwehr aus Gundernhausen gereinigt. Für die Dauer der

Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten wurde die B 26 in Fahrtrichtung Dieburg für 45 Minuten gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 11000 Euro.