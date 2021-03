Mehrere Verkehrsunfälle mit Sachschaden im Raum Lohr

Lohr. In der Rodenbacher Straße in Lohr am Main wurde um 9.10 Uhr ein geparkter Pkw beschädigt. Ein 62-jähriger Autofahrer touchierte den geparkten grauen Ford im Vorbeifahren und versursachte Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der VW des Unfallverursachers wurde ebenfalls stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Unfall beim Rangieren

Lohr. Am Schlossplatz in Lohr am Main fuhr eine Autofahrerin gegen 12Uhr beim Rangieren rückwärts gegen ein geparktes Fahrzeug und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Fahrerin meldete den Anstoß sofort bei der Polizei.

Sattelzug schrammt Ampelanlage in Lohr

Lohr. Gegen 16.30 Uhr touchierte ein Sattelzug beim Rechtsabbiegen von der Westtangenten in die Rechtenbacher Straße in Lohr am Main die dortige Lichtzeichenanlage und verursachte dadurch einen kleinen Sachschaden. Der Fahrer verständigte ebenfalls selbst die Polizei.

dc/Meldungen der Polizei Lohr