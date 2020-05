Mehrere Unfälle in Lohr: 19-jähriger fährt gegen Laterne und Baum

Um 8.20 Uhr befuhr ein 19-jähriger Autofahrer die Westtangente in Lohr am Main in Richtung Stadtmitte. Kurz vor der Einmündung zur Südtangenten kam der junge Mann vermutlich durch Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Straßenlaterne und einen Alleebaum. Der Fahrer erlitt durch den Unfall Prellungen und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. An seinem Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Schaden an der Straßenlaterne und Baum dürfte circa 2000 Euro betragen.

Ein Lastwagenfahrer befuhr gegen 10.45 Uhr die Rechtenbacher Straße in Lohr am Main in Richtung Aschaffenburg. Dabei streifte er im Vorbeifahren zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos. An den beiden Fahrzeugen wurde jeweils die linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird jeweils auf circa 4000 Euro geschätzt. Am Laster des Unfallverursachers entstand nur geringer Sachschaden.

In der Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße in Lohr am Main ereignete sich bereits um 6.40 Uhr ein Verkehrsunfall. Dort kam ein 20-jähriger Autofahrer möglicherweise wegen Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei der Unfallaufnahme gab er außerdem an, dass er Medikamente genommen habe. Der junge Fahrer musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. An seinem Daimler-Benz entstand Schaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Mountainbike gestohlen

In der Lohrtorstraße in Lohr am Main wurde am Dienstagnachmittag ein blau-gelbes Mountainbike der Marke „Fuji“ entwendet. Der Eigentümer stellte sein neuwertiges Mountainbike gegen 14 Uhr in der Nähe der dortigen Castell-Bank unverschlossen ab. Um 15.20 Uhr bemerkte er den Diebstahl und verständigte sofort die Polizei. Hinweise auf den Fahrraddieb nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

palu/Polizei Lohr