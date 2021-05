Mehrere Verkehrsunfälle im Aschaffenburger Stadtgebiet

Es entstanden Sachschäden von insgesamt etwa 25.000 Euro.

Aussprache endet mit Körperverletzung

Freitagnachmittag, um 16:15 Uhr, trafen sich in der Aschaffenburger Innenstadt vier junge Erwachsene um ein klärendes Gespräch über einen vorangegangenen Streit zu führen. Die Klärung misslang, als ein 23-Jähriger seinen 20-jährigen Kontrahenten schubste, sodass dieser zu Boden fiel. Hierbei zog sich der Geschädigte vermutlich eine Stauchung seines Knöchels zu. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Kontrolle über Pkw verloren

Freitagnacht, um 23:45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße B8 in Kleinostheim zu einem Verkehrsunfall. Die 22-jährige Fahrzeugführerin eines gelben Seat verlor beim Einfahren in den Kreisverkehr, von Mainaschaff kommend, aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw. In der Folge fuhr sie über die dort befindliche Insel in der Mitte des Kreisverkehrs. Die Fahrerin und ihre 23-jährige Beifahrerin blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000,- Euro.

Eingangstüre Vereinsheim beschädigt

Großostheim, Ringheim - Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, konnte ein Mitglied des Feuerwehrvereins Ringheim e.V. im angrenzenden Gebäude verdächtige Geräusche wahrnehmen. Als er der Sache auf den Grund ging, konnte er eine Gruppe, bestehend aus vier Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, feststellen, welche sogleich die Flucht ergriffen. Bei einer anschließenden Überprüfung des Gebäudes konnte er eine beschädigte Stahltüre und eine zerbrochene Gehwegplatte feststellen, welche vermutlich mehrfach gegen die Türe geschmissen wurde. Der Schaden an der Türe beläuft sich auf etwa 1.200,- Euro.

Die Jugendlichen konnten von dem Zeugen wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 1,50 - 1,60 Meter groß, bekleidet mit Jogginghose und Kapuzenpullover.

Hinweise erbittet die Polizei Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2231.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg