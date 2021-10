Mehrere Unfallfluchten in Aschaffenburg

Am Mittwoch, in der Zeit von 08.25 Uhr bis 08.30 Uhr, parkte ein weißer Ford in der Althohlstraße am linken Fahrbahnrand.

Im oben genannten Zeitraum wurde der Pkw durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Ebenfalls am Mittwoch, gegen 10.00 Uhr befuhr ein 51 jähriger Lkw-Fahrer den linken Fahrstreifen des “Westring“. Der Mann wechselte mit dem Kraftfahrzeug auf den rechten Fahrstreifen und übersah hierbei einen unbekannten Pkw.

Trotz einer Kollision setzte der am Unfall beteiligte Pkw-Fahrer seine Fahrt fort. Es handelt sich möglicherweise um einen schwarzen Pkw Audi. Der Sachschaden am Lkw beträgt circa 1.000 Euro.

Am Mittwochnachmittag wurde zudem in der Herrleinstraße ein schwarzer Pkw Skoda, welcher am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro

Am Mittwoch, gegen 17.00 Uhr parkte eine Fahrerin eines Pkw Toyota sein Fahrzeug in der Grünewaldstraße.

Eine 67 jährige Frau parkte mit ihrem Pkw Audi aus einer gegenüberliegenden Parklücke aus und kollidierte mit dem geparkten Kraftfahrzeug.

Trotz des Verkehrsunfalls setzte die Unfallverursacherin ihre Fahrt fort. Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei und konnten das Kennzeichen der Unfallverursacherin mitteilen.

Gegen Sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise zu den unbekannten Tätern der oben genannten Fälle erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021 / 857-0.

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, gegen 19.15 Uhr wurde ein 38 jähriger VW-Fahrer im Bessenbacher Weg zu einer Verkehrskontrolle angehalten.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.