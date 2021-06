Mehrere Unfallfluchten in Aschaffenburg

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es in der Elsavastraße. Hier war ein Pkw Suzuki von Sonntag, 10 Uhr bis Mittwoch, 11 Uhr abgestellt und weist nun Dellen und Kratzer im Bereich der Fahrertür auf. Der Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Wert.

Auch im Ulmenweg wurde ein Pkw angefahren. Das Fahrzeug der Marke Opel stand am Freitag um 08:15 Uhr für circa eine viertel Stunde am Straßenrand, in der Nähe eines Kindergartens geparkt. Im Nachgang zierte den Pkw ein Frontschaden. Der Eigentümerin entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Brillendiebstahl durch unbekannten Teenager

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, wurde ein 69-Jähriger in der Frohsinnstraße von einem unbekannten jungen Mann bestohlen. Der 69-jährige Mann aß soeben ein Eis, als der Unbekannte das Brillenetui samt Brille aus der Gesäßtasche des Mannes nahm und damit flüchtete. Dem Bestohlenen entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Der unbekannte Dieb war circa 16 Jahre alt und 175 bis 180 Zentimeter groß. Er trug eine dunkle lange Hose und war allgemein dunkel gekleidet.

Blumen von Grab gestohlen

Im Zeitraum von Sonntag bis Donnerstag, 16:340 Uhr stahl ein unbekannter Täter diverse Blumen von einem Grab. Dieses liegt auf dem Friedhof am Güterberg. Der finanzielle Schaden liegt im zweistelligen Bereich.

Reifen zerstochen

Ein unbekannter Täter zerstach in Damm im Zeitraum von Dienstag, 18 Uhr bis Mittwoch, 15:50 Uhr den vorderen rechten Reifen eines Pkw Peugeot. Dieser stand in der Knodestraße abgestellt und wurde im dreistelligen Wert beschädigt.

Parkrempler auf Supermarktparkplatz

Großostheim. Ein Pkw VW Golf wurde am Dienstag von einem unbekannten Fahrzeugführer gestreift. Die Eigentümerin des VW stellte ihr Fahrzeug gegen 10:20 Uhr für etwa eine halbe Stunde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Raiffeisenstraße ab. Als sie wieder zurückkam, stellte sie einen Streifschaden von der Fahrertür bis zum Rücklicht fest. Die Höhe dessen liegt im vierstelligen Bereich.

Dieb demontiert Reifen von Lkw

Stockstadt. Im Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr bis Freitag, 05 Uhr demontierte ein unbekannter Täter einen Doppelreifen samt Felge von einer Sattelzugmaschine MAN. Diese stand auf einem Lkw-Parkplatz in der Darmstädter Straße. Der unbekannte Dieb hinterließ bei der aufgebockten die Zugmaschine einen Hubwagen und eine Palette. Dem Eigentümer der Sattelzugmaschine entstand ein Schaden von über 6000 Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg