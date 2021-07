Mehrere Unfallfluchten im Kreis Miltenberg

Nach Zeugenangaben handelt es sich um einen silberfarbenen Ford Focus. Als die Streife zur Unfallaufnahme eintraf, war der Pkw nicht mehr anzutreffen. Am Poller entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Großheubach. Nachträglich durch die Straßenmeisterei angezeigt wurde eine Unfallflucht auf der Staatsstraße 2309 kurz vor der Mainbrücke. Am Donnerstag gegen 12 Uhr stieß hier ein Pkw Daimler Vito gegen die Leitplanke und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 700 Euro. Das Kennzeichen des Pkws ist bekannt.

Stadtprozelten. Am Vormittag des Freitag wurde in der Hauptstraße in Höhe Hs.-Nr. 83 ein geparkter Pkw Toyota von einem anderen Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs richtete einen massiven Schaden (ca. 6000 Euro) an der Fahrerseite des Toyotas an, fuhr aber dennoch weiter.

Fahrräder entwendet

Collenberg. Im Zeitraum vom Mittwoch bis Freitag wurden zwei Fahrräder vom Hof eines Anwesens in der Von-Bethmann-Straße entwendet. Es handelt sich um ein blaues Herrenrad der Marke Wheeler und ein blaues Damenrad Urbanbike der Marke Kalkhoff. Beide Fahrräder waren unverschlossen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Unfall beim Rückwärtsfahren

Miltenberg. Am Freitag, gegen 16 Uhr wollte die Fahrerin eines Pkws BMW in der Brückenstraße in Höhe des Landratsamtes einem anderen Fahrzeug das Einfahren in den fließenden Verkehr ermöglichen. Sie setzte ihr Fahrzeug etwas zurück und stieß dabei gegen einen Pkw Skoda Fabia, der zu diesem Zeitpunkt hinter ihrem Fahrzeug von der Brückenstraße in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.