Mehrere Unfallfluchten

Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

In der Sonnenstraße in Gemünden wendete am Dienstag um 07.30 Uhr ein weißer Lkw mit Containeraufbau. Dieser wollte anscheinend die Baustelle umfahren und konnte von der Sonnenstraße nicht in die Bergstraße einfahren, weshalb er wenden musste. Beim Wenden wurden mehrere Rabattensteine durch das Gewicht des Lkw beschädigt. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizei Gemünden unter der Nummer: 09351/9741-0 um Mitteilung von Erkenntnissen, die zur Ermittlung des Verursachers führen.

Am Main Pkw geparkt

Gemünden. Am Dienstag wurde in Harrbach um 20.00 Uhr ein Pkw festgestellt, der direkt am Main geparkt war. Das Mainufer ist Bestandteil der Betriebsanlage des Wasser- und Schifffahrtsamtes. Gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer wird nun wegen Verstoß nach der Wasserstraßen- und Betriebsanlagenverordnung ermittelt.

