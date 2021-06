Obernburg: Mehrere Unfälle bei Starkregen

Ein 85-Jähriger war zur Unfallzeit auf der B469 in Richtung Aschaffenburg unterwegs und wollte an der Ausfahrt Obernburg Süd die Kraftfahrstraße verlassen. Beim Abbremsen des Pkw verlor VW des Rentners die Haftung und fuhr im Ausfahrtsbereich geradeaus. Der Pkw rutschte in die Wiese und überfuhr hier eine Kurventafel, die aus der Verankerung gerissen wurde. Der nicht mehr fahrbereite VW musste von einem Abschleppdienst geborgen werden, insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

Die Fahrerlaubnisbehörde prüft, ob der 85-Jährig noch geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist.

Auch gegen 15.20 Uhr dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich für einen Crash auf der B469 gewesen sein.

Hier war ein Obernburger an der Auffahrt OBB-Süd mit seinem Chevrolet in Fahrtrichtung AB auf die B469 auffahren. Am Ende der Auffahrt verlor der junge Mann auf regennasser

Fahrbahn, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw schlidderte mit der rechten

Fahrzeugfront in die Leitplanke und beschädigte diese. Der Chevi wurde hierbei im Frontbereich erheblich beschädigt, der Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro, und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Elsenfeld. Am Donnerstag Nachmittag gegen 17.00 Uhr ist ein grüner Pkw Kia, Picanto, der auf dem Stellplatz hinter dem Caritasbüro in der Hofstetter Straße geparkt worden ist, angefahren worden.

Vermutlich touchierte ein Nutzer der Kundenparkplätze beim Rangieren aus der Parklücke den abgestellten Pkw in Bereich der hinteren Stoßstange. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Beim Anfahren verunfallt

Elsenfeld. Erheblicher Sachschaden ist bei einem Unfall entstanden, der am Mittwoch Nachmittag gegen 14.00 Uhr aus der Erlenbacher Straße gemeldet worden ist.

Ein Elsenfelder hatte hier seinen BMW halb auf dem Gehweg angehalten, um zwei Mitfahrer austeigen zu lassen. Als er kurz darauf wieder in den Fließverkehr einfuhr, übersah er einen von hinten kommenden Pkw Mercedes. Dessen Fahrerin versuchte noch nach links auszuweichen, fuhr aber dennoch in die linke Fahrzeugseite des einfahrenden BMW. Hierbei wurden die beiden Pkw erheblich beschädigt, der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 7000 Euro.

Sturz mit Rad

Erlenbach. Im Bereich der Kreuzung Dürerstraße/ Pestalozzistraße ist am Donnerstag Mittag gegen 12.15 Uhr ein 16-jähtiges Mädchen verunfallt. Die junge Frau war hier mit ihrem Rad unterwegs und auf der regennassen Fahrbahn seitlich weggerutscht. Sie musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Erlenbacher Klinikum verbracht werden.