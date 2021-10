Mehrere Unfälle auf der A45 und A3 wegen Regen

Der Fahrer eines Ford Mustang war am Dienstag gegen 14:20 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit dem rechten Vorderrad mit der dortigen Betonleitwand, ehe er auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Die rechte vordere Radaufhängung wurde komplett beschädigt, die Kosten hierfür dürften sich auf ca. 7500 Euro belaufen. Verkehrsbehinderungen entstanden in diesem Fall nicht.

Alzenau. Auf Höhe der Anschlussstelle Alzenau-Mitte auf der A45 wollte am Dienstag um 18:27 Uhr ein Seat einen VW in Richtung Gießen überholen. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn nach vorangegangenem Starkregen, verlor der Seat-Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts ab. Hierbei stieß er mit seiner rechten Front gegen das linke Heck des VW. Dieser drehte sich einmal um die eigene Achse und kam in Fahrtrichtung zum Stehen. Beide Pkw hielten auf dem Seitenstreifen und mussten wegen ihrer starken Beschädigungen im Front- bzw. Heckbereich abgeschleppt werden. Der Sachschaden betrug insgesamt etwa 6500 Euro.

Hösbach. Die Fahrerin eines schwarzen Mercedes SLK fuhr am Dienstag um 14:20 Uhr auf dem mittleren von drei Fahrstreifen auf der A3 in Richtung Würzburg. Als sie mit der Fahrzeugfront auf Höhe des Heck eines bislang unbekannten Lastwagen war, wechselte dieser vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Die Mercedes-Fahrerin wich nach links aus, kam dabei ins Schleudern und touchierte mit der Front die Betonleitwand. Es kam zu keinem Kontakt zwischen Auto und Laster, dennoch hatte dieser die Ursache für den Unfall gesetzt und hätte anhalten müssen.

Von dem Lastwagen ist lediglich bekannt, dass es sich um einen blauen Wagen bzw. blauen Auflieger handelte, vermutlich mit Kühlaufbau.

Ersthelfer oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben zu dem gesuchten Lastwagen machen können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizei in Hösbach zu melden.

Bei Ausweichmanöver anderes Auto übersehen

Marktheidenfeld. Der Fahrer eines Volvo befuhr am Dienstag um 12:43 Uhr die A 3 auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung Würzburg, als ein Laster auf seinen Fahrstreifen wechselte. Hierdurch sah sich der Autofahrer gezwungen auf den linken Fahrstreifen auszuscheren, wo sich jedoch bereits ein Mercedes befand, den er übersah. Folglich kam es zu einer Kollision zwischen der rechten Seite des Mercedes und der linken Fahrzeugseite des Volvo. Zudem schliff der Volvo einige Meter an der Mittelbetonwand entlang.

Der Volvo blockierte anschließend nicht mehr fahrbereit den mittleren Fahrstreifen, weshalb die Fahrbahn für ca. 20 Minuten komplett gesperrt wurde. Die Feuerwehren Waldaschaff und Weibersbrunn leiteten im Anschluss den Verkehr über den rechten Fahrstreifen sowie den Seitenstreifen, bis nach ca. einer Stunde die Fahrbahn wieder frei war.

Der Sachschaden belief sich auf etwa 8000 Euro.

sob/Polizei Unterfranken