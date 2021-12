Mehrere tausend Euro Schaden nach Einbruch in Alzenau

Die Täter hatten zunächst eine Plane, die an einem Fenster angebracht war, aufgeschnitten und waren so in den Rohbau einer Lagerhalle eingedrungen. Hier entwendeten sie mehrere Baumaschinen (unter anderem zwei Rüttelplatten, Schweißgeräte, Schneidemaschinen) im Wert von mehreren tausend Euro. Außerdem schlugen sie an einem dort abgestellten Auto die Fahrerscheibe ein und erbeuteten Werkzeug, das im Inneren abgelegt war. Zum Abtransport des Diebesgutes muss offenbar ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Kleinunfall

Alzenau. Bei einem Verkehrsunfall im Industriegebiet Alzenau Süd entstand am Montagmorgen ein Schaden von 1.000 Euro. Um 11 Uhr fuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Sattelzug auf der Staatsstraße 2443 in Richtung Industriegebiet. An der Einmündung musste er verkehrsbedingt halten. Beim Anfahren rollte der Sattelzug nach hinten und stieß dabei leicht gegen den Sprinter eines 26-jährigen Mannes.

Spiegel abgefahren

Mömbris. Am Montag gegen 09.30 Uhr beschädigte ein 53-jähriger Lastwagen-Fahrer beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines VW, der im Karlesberg abgestellt war. Der Lastwagen blieb unbeschädigt, am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 250 Euro.

VaPi/Polizei Alzenau