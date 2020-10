Mehrere Sachbeschädigungen an Autos in Miltenberg

Hierbei handelt es sich um mindestens vier Autos, welche von dem unbekannten Täter mittels eines spitzen Gegenstandes jeweils an der Beifahrertüre mutwillig zerkratzt wurden. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Skoda Superb, einen Audi S8, einen BMW Mini, sowie um einen Seat Arona. Es entstand durch die Sachbeschädigungen ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich. Es werden Zeugen des Vorfalles gesucht. Von dem bislang unbekannten Täter fehlt jede Spur.

Drogen konsumiert

Miltenberg. Am Freitag, gegen 10:00 Uhr, wurde ein 40-Jähriger an seiner Wohnanschrift in der Gartenstraße angetroffen. Es konnte durch die eingesetzten Beamten Marihuanageruch festgestellt werden. Auf Vorhalt räumte der 40-jährige Mann den Konsum der Drogen ein und händigte den Polizeibeamten eine kleine Menge Marihuana aus. Er wird jetzt wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln angezeigt.