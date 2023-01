Mehrere Ladendiebe in Würzburg erwischt

Der Dieb konnte durch die Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt gestellt werden. Er war in Begleitung eines 17-Jährigen. Dieser führte außerdem eine Kleinmenge Amphetamin mit sich. Vier Stunden später versuchten ein 28- und ein 29-Jähriger mehrere Parfüms im Gesamtwert von 350 Euro zu entwenden. Auch diese beiden hatten die Rechnung ohne den aufmerksamen Ladendetektiv gemacht. Sie konnten ebenfalls von der Polizei ergriffen werden.

Alle vier Straftäter wurden nach der erforderlichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

Gegen die drei Ladendiebe wurde jeweils ein Verfahren wegen Ladendiebstahl und gegen den Schüler ein Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmittel eingeleitet.

Reifen in Zellerau plattgestochen

WÜRZBURG/ZELLERAU. Zwischen Montagabend 18:00 Uhr und Dienstagmorgen 03.00 Uhr wurde in der Benzstraße durch einen unbekannten Täter alle vier Reifen eines dort geparkten silberfarbenen Seat plattgestochen. Die Schadenshöhe liegt bei rund 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Sachbeschädigung an Kfz und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457

Versuchter Einbruch in ein Notar-Archiv - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte eine bislang unbekannte Person in das Archiv eines Notars einzubrechen. Das Archiv befindet sich in der Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Theaterstraße. An einer Tür im Dachgeschoss konnten ebenfalls Einbruchsspuren festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Schadenhöhe wird mit rund 400 Euro angegeben.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen versuchten Diebstahls und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/LENGFELD. Am Dienstagnachmittag zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Elektrofachgeschäfts am Handelshof einen geparkten grauen Seat. An der Fahrertüre des Pkws entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zur Unfallflucht möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt