Mehrere Kleinunfälle im Raum Aschaffenburg

Kreis Aschaffenburg

Auf schneebedeckter Fahrbahn in den Gartenzaun gerutscht

Kleinostheim. Am Montag um 17:20 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Pkw BMW die Straße In der Heubrach, von der Bruchtannenstraße kommend, in Richtung Hanauerstraße.

Hier kam er aufgrund Straßenglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Wagen ins Rutschen und kollidiert mit einem Grundstückszaun. Es entstand ein Gesamtschaden von 5.000 Euro.

Auto kollidiert mit Hausecke

Großostheim. Eine 23-Jährige wollte am Montag um 20.00 Uhr mit ihrem Pkw Daimler, von der Kanzleistraße aus kommend, über die Bachstraße in die Haarstraße einfahren. Im Verlauf der s-förmigen Strecke geriet sie aufgrund unangepasstem Fahrtempo auf spiegelglatter Straße ins Rutschen und prallte nach etwa 15 Metern mit der Autofront gegen eine Hausecke. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.