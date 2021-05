Mehrere illegal eingeführte Welpen im Sinngrund sichergestellt

Eine 50jährige Frau aus dem Sinngrund hatte sich über ein Internet-Portal einen Labradorwelpen ausgesucht und von der Verkäuferin auch geliefert bekommen. Neben diesem Hund brachte die Dame auch noch zwei weitere Hunde-Geschwister mit, um diese über das Wochenende bei der Käuferin zu lassen. Weiterhin wurde ein serbischer Heimtierausweis, sowie zwei Ampullen Impfserum übergeben, um den Welpen "nachzuimpfen". Die beiden anderen Welpen wollte die Verkäuferin nach dem Wochenende wieder abholen.

Der Käuferin kamen aber erste Zweifel, da die Hunde aus Serbien stammten und nicht, wie von der Verkäuferin behauptet aus Ungarn. Auch hatte eines der Tiere einen Bandwurmbefall und ein weiteres Durchfall. Letztendlich wurde die Polizei in Gemünden informiert. Bei der Überprüfung wurden dann weitere Unstimmigkeiten bei den eingetragenen Impfterminen festgestellt. Da die Hunde tatsächlich aus Serbien illegal eingeführt wurden und offensichtlich kein ausreichender Tollwutschutz bestand, wurden die Tiere sichergestellt und nach Begutachtung durch das Veterinäramt Main-Spessart in einem Tierheim in Quarantäne gegeben.

Die Verkäuferin wird sich wegen verschiedener Delikte nach dem Tierseuchen- und Arzneimittelrecht sowie dem Tierschutzgesetz verantworten müssen.

Die Polizei möchte nochmals ausdrücklich davor warnen, Hunde oder andere Haustiere über das Internet zu kaufen. Oft gerät man dabei an illegale Welpenhändler. Die Tiere sind meist zu jung und krank. Grundsätzlich sollte die Übergabe nur beim Anbieter zu Hause stattfinden. Dabei kann man sowohl die Haltungsbedingungen als auch das Muttertier in Augenschein nehmen. Keinesfalls sollte eine Übergabe an Parkplätzen oder dergleichen stattfinden. Vorsicht sollte man auch walten lassen, wenn der Verkäufer Welpen vieler verschiedener Rassen anbietet.

Auch das Alter könnte ein Hinweis auf illegal eingeführte Tiere sein: Welpen dürfen frühestens nach acht Wochen, besser sogarerstnach zwölf Wochen vom Muttertier getrennt werden. Welpen aus dem Ausland benötigen auch einen Impfschutz gegen Tollwut. Dazu muss das Tier mindestens 15 Wochen alt sein, um nach Deutschland eingeführt zu werden. Kaufen Sie niemals aus Mitleid! Viele unseriöse Händler versuchen mit Bildern von "süßen Tierbabys" ihre Welpen zu veräußern. Fallen Sie nicht darauf rein. Auch in den Tierheimen gibt es sehr viele tolle Hunde, die auf ein neues Zuhause warten.

vd/Polizei Gemünden