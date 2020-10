Mehrere hundert Kilo Kupferdraht in Alzenau gestohlen

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro und ein Beuteschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Auf Grund des hohen Gewischtes der Beute ist von einem größeren Tatfahrzeug auszugehen, mind. ein Kleintransporter oder kleiner Lkw. Zeugen die im genannten Tatzeitraum an der Firma eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Alzenau zu melden.

Unfall endet mit Sachschaden

Um die Mittagszeit kam es auf der Spessartstraße zu einem sehr unglücklichen Zusammentreffen zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 54 jähriger Fahrzeugführer und eine 62 jährige Fahrzeugführerin wollten beide gleichzeitig aus ihren gegenüberliegenden Einfahrten ausparken. Dabei übersahen sie den jeweils Anderen und trafen sich in der Mitte der Fahrbahn. Es wurde niemand verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Am späten Abend kollidierte ein 33 jähriger VW-Fahrer auf seiner Fahrt von Geiselbach nach Krombach mit einem Reh. Am Fahrzeug wurde die Front beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Das Reh war durch den Aufprall sofort tot.

Schwere Verkehrsunfälle

Am frühen Freitagabend übersah eine 45 jährige Fahrzeugführerin, die von der Hauptstraße nach links in die Eichenberger Straße abbog, eine dort kreuzende 47 jährige Fußgängerin und erfasste diese frontal. Die Fußgängerin erlitt ein Extrimitätentrauma und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand kein Schaden.

Eine Ausfahrt mit einem ATV endete für einen 44 jährigen mit dem Flug in einem Rettungshubschrauber und für seinen 26 jährigen Beifahrer mit schmerzhaften Prellungen.

Am späten Nachmittag starten die beiden Männer eine Gaudifahrt auf einer Wiese. Dabei zog der Fahrer das Fahrzeug in eine zu enge Linkskurve, so dass es auf die rechte Seite umkippte. Der nicht angeschnallte Fahrer fiel deshalb aus seinem Sitz auf seinen angeschnallten Beifahrer. Dabei zog er sich eine Fraktur in der rechten Schulter zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer hatte mehr Glück und erlitt nur sehr leichte Verletzungen, so dass er den Rettungswagen noch vor Ort verlassen konnte.

Am frühen Nachmittag befuhr der 58 jährige VW Fahrer die Krombacher Str. in Richtung Krombach. Dabei verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte aus noch ungeklärter Ursache mit dem auf der Gegenseite ordnungsgemäß geparkten Nissan. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro.

Mehrere Unfallfluchten

Am Freitag um 12:49 Uhr lief bei der Deutschen Bahn eine Störungsmeldung bezüglich der Schrankenanlage am Bahnübergang Hanauer Landstraße, direkt neben dem Bahnhof ein. Eine Überprüfung der Bundespolizei ergab, dass das Metallgestänge unter der zweiten Schranken in Fahrtrichtung Stadtauswärts abgerissen worden war. Wahrscheinlich durch ein längeres Fahrzeug (Lkw oder Bus), welches nicht rechtzeitig vor Schließung der Schranke, den Bahnübergang überquert hatte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,- Euro.

Am Freitag hatte, im Zeitraum von 06:00 - 14:30 Uhr, eine 22 jährige Mitarbeiterin des REWE Marktes in Schöllkrippen ihr Fahrzeug, ein weißer Seat, Ateca, auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie links an ihrem Heck einen neuen Streifschaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich nicht gemeldet oder einen Hinweiszettel hinterlassen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Um Hinweise von Zeugen wird gebeten.

Lastenameise in Brand geraten

Im Lidl-Zentrallager, Industriegebiet Alzenau Süd, geriet eine „Lastenameise“ beim Ladevorgang in Brand. Dabei entstand eine starke Rauchentwicklung, so dass die Feuerwehren der Ortsteile Wasserlos und Hörstein, sowie die Wehr aus Karlstein mit dem Roten Kreuz vor Ort waren. Es konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Durch die schnelle Evakuierung des Personals konnte ein Personenschaden verhindert werden. Sachschaden entstand nur an der Lastenameise und ihrer Ladestation in Höhe von ca. 3.000 Euro.

vd/Polizei Alzenau