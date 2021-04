Mehrere Häuser in Röllbach bei Unfall beschädigt

Eine Unfallflucht ist am Dienstag früh aus der Hauptstraße gemeldet worden. Vermutlich gegen 06.45 Uhr, Anwohner hatten hier Unfallgeräusche wahrgenommen, blieb ein Lkw oder landwirtschaftliches Fahrzeug beim Vorbeifahren in der Hauptstraße, in Fahrtrichtung Großheubach, an zwei Häusern und einer Grundstücksmauer am rechten Fahrbahnrand hängen Hierdurch wurde der Putz, mehrere Fensterbänke und ein Fallrohr sowie die Mauer erheblich beschädigt. Der dort angerichtete Sachschaden beträgt mindestens 5000 Euro. Anwohner der Hauptstraße, die hier Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Spiegel in Großwallstadt abgefahren - Sattelschlepper als Verursacher?

Großwallstadt, Großostheimer Straße Eine Unfallflucht ist am Dienstag Nachmittag gegen 16.30 Uhr aus der Großostheimer Straße gemeldet worden.

Eine Anwohnerin hatte gegen 16.30 Uhr einen Knall gehört. Kurz darauf erschien ein Nachbar bei ihr und überbrachte ihr den abgefahrenen Außenspiegel ihres Pkw Opel. Auch der Zeuge hatte den Knall wahrgenommen und war auf die Straße gerannt. Hier fand er den abgefahrenen Spiegel des grünen Pkw Opel auf der Fahrbahn vor. Als Unfallverursacher benannte der Zeuge möglicherweise einen Sattelschlepper, der zu einer der Baustellen im Umfeld unterwegs war. Dieser war vermutlich beim Vorbeifahren an dem am Fahrbahnrand geparkten Opel hängen geblieben. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 150 Euro.

gestohlen Rotes Damen-Mountainbike in Leidersbach

Leidersbach, Volkersbrunn, Rosenstraße Bereits im März, im Zeitraum vom 23.03.2021 00:00 (Di) - 26.03.2021 23:59 (Fr)ist in Volkersbrunn in der Rosenstraße ein rotes Damen-MTB Marke Focus, Whistler Pro 11G, entwendet worden. Das Mountainbike war in einem offen zugänglichen Lagerraum abgestellt. Das angebrachte Zahlenschloss wurde von dem Dieb vermutlich mittels eines Bolzenschneiders überwunden. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 700 Euro.

Frisierter Roller in erlenbach sichergestellt

Erlenbach a.Main, Barbarossastraße Im Rahmen der Kontrolle eines Kradfahrers in der Barbarossastraße haben Beamte der PI Obernburg festgestellt, dass ein junger Elsenfelder mit einem manipulierten Roller unterwegs ist. Die Beamten stellten bei der Überprüfung des Krads fest, dass es über eine Fernbedienung möglich ist, den Roller so zu manipulieren, dass die Drehzahl massiv erhöht werden kann. Weiterhin dürfte in dem Kleinkraftrad ein größerer Motor eingebaut worden ist. Die Beamten stellten den Roller sicher, um ein technisches Gutachten erstellen zu lassen.

Den 17-jährigen Schüler erwartet nun eine Anzeige.

Mit 1,3 Promille in Wörth unterwegs

Wörth a.Main, Presentstraße Bei einer Verkehrskontrolle in der Presentstraße ist einer Streife der PI Obernburg ein betrunkener Autofahrer aufgefallen. Die Beamten nahmen bei der Kontrolle des Klingenbergers starken Alkoholgeruch wahr. Ein Test am Alcomaten ergab bei dem Mercedesfahrer 1,3 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei dem Alkoholsünder an, der Führerschein des Betrunkenen wurde einbehalten.

Auf geparkten Wagen in Klingenberg aufgefahren

Klingenberg a.Main, Ludwigstraße Ein Miltenberger ist am Dienstag früh gegen 07.30 Uhr, beim Befahren der Ludwigstraße in Fahrtrichtung Erlenbach, mit seinem Smart auf einen geparkten Pkw BMW aufgefahren. Der Smartfahrer hatte seinen Blick kurzzeitig seitlich abgewandt und dadurch den geparkten BMW übersehen. Beim Aufprall des Smarts auf den BMW wurde dieser noch auf einen vor dem BMW geparkten Skoda geschoben. An den drei Pkw entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Der Unfallverursacher in seinem Kleinwagen erlitt beim Aufprall auf den BMW leichte Verletzungen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Geparktes Auto in Sulzbach verkratzt

Sulzbach a.Main, Soden, Dr.-Albert-Hoffa-Straße Vermutlich in der Zeit von 22.04.2021 12:00 (Do) - 23.04.2021 15:00 (Fr) ist in Soden ein Pkw verkratzt worden.

Der schwarze Pkw VW Passat war in der Hofeinfahrt eines dortigen Anwesens abgestellt. Sein Besitzer stellte am Freitag früh fest, dass sein Variant im linken Bereich und am Fahrzeugheck verkratzt worden ist. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg