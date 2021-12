Mehrere Glätteunfälle im Raum Burgsinn

Am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr fuhr der 31-jährige Fahrer eines VW Transporters auf der Kreisstraße MSP 17 von Burgsinn in Richtung Gräfendorf. Hierbei kam er auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und im Straßengraben zum Stehen. Dabei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

Gegen 8 Uhr kam es auf der gleichen Strecke erneut zu einem Verkehrsunfall. Der 24-jährige Fahrer eines Pkw Opel kam auf der glatten Straße ebenfalls nach rechts von der Straße ab. Auch er landete im Straßengraben und überfuhr einen Leitpfosten. Der Schaden am Pkw Opel Astra wird auf 3.000,- Euro geschätzt.

Geldbörse in Langenprozelten aus Handtasche gestohlen

Gemünden-Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagvormittag befand sich eine 53-jährige Frau in einem Lebensmittelmarkt in der Würzburger Straße. An der Kasse bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Umhängetasche offen war und die darin befindliche Geldbörse fehlte.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Geparktes Auto in Burgsinn angefahren

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen, wurde ein vor einem Anwesen in der Kreuzstraße geparkter grüner Suzuki-Jeep angefahren. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Rangieren gegen die Stoßstange des Geländewagens und beschädigte diese hierbei. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Beim Anfahren in Gemünden Auto übersehen

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag gegen 10:15 Uhr hatte ein 25-jähriger Opel-Fahrer in der Scherenbergstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Beim Anfahren übersah er einen von hinten kommenden 75-jährigen Mitsubishi-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 2.000,- Euro.

Auffahrunfall in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagvormittag, gegen 10:40 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Lohr. Auf Höhe der Fußgängerampel zum Main musste er wegen Rotlicht bremsen und kam erst nach der Haltelinie zum Stehen. Um den Überweg frei zu machen, fuhr er wieder ein Stück rückwärts und stieß gegen einen dahinter stehenden Skoda. Am Lkw entstand kein Sachschaden. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 4.000,- Euro beziffert.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden