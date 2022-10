Mehrere Geschwindigkeitverstöße bei Schwerlastkontrolle in Gemünden

Beim Auslesen des digitalen Kontrollgeräts wurden mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Für Lkw gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h auf der Landstraße. Bei der Kontrolle wurden Überschreitungen von bis zu 26 km/h festgestellt.

Die Verkehrssünder erwartet eine Anzeige nach der Straßenverkehrsordnung.

Burgsinn. Am Mittwoch wurde in Burgsinn im Bereich „Im Unterreith" eine illegale Müllablagerung festgestellt. Ein unbekannter Täter hat an den dort befindlichen Containerplätzen Elektrogeräte, Farbeimer, Rollen, sowie einen Teppich abgelagert.

Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.