Mehrere Gasflaschen in Würzburg gestohlen

Diebstahl aus zwei Kellerabteilen

WÜRZBURG/HEUCHELHOF. Zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag, wurden in zwei Wohnhäusern in der Berner Straße Kellerabteile angegangen. Hierbei entwendete die bislang unbekannte Person unterschiedliche Gegenstände wie Fahrräder und Felgen in einem geschätzten Gesamtwert von circa 3.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/HEIDINGSFELD. Am Sonntagabend, gegen 20:00 Uhr, wurde ein blauer Ford ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Steinhäußerstraße geparkt. Als der Fahrzeugführer am Montag, gegen 13:00 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen frischen Unfallschaden an der Fahrzeugtüre feststellen. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Von dem Verursacher fehlt bislang jede Spur.

WÜRZBURG/ZELLERAU. In der Zeit von 07:25 bis 16:30 Uhr, wurde am Montag ein schwarzer Audi in der Dieselstraße beschädigt. An dem geparkten Fahrzeug wurde durch eine bislang unbekannte Person der linke Außenspiegel angefahren, wodurch ein Schaden von circa 1.00 Euro entstand. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern.

WÜRZBURG/DÜRRBACHAU. In der Friedrich-König-Straße wurde am Montag zwischen 6 und 11:45 Uhr ein grauer VW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren. Hierbei entstand eine Beschädigung am Kofferraum in Höhe von circa 500 Euro.

Die Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermitteln jeweils wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.