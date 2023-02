Mehrere Fahrzeuge in Hanau beschädigt: Polizei nimmt 31-Jährigen fest

Zuvor soll dieser laut ersten Hinweisen in der Dunlopstraße auffällig gewesen sein. Anschließend soll er auf dem Parkplatz in der Birkenhainer Straße die Scheiben von mehreren Autos zertrümmert sowie ein Motorrad umgeworfen haben. Zeugen alarmierten gegen 9.10 Uhr die Polizei. Herbeigeeilte Polizeibeamte nahmen kurz darauf den Verdächtigen vorläufig fest. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier kam der 31-Jährige in eine Fachklinik. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Verdachts der Sachbeschädigung an Fahrzeugen zu.

Meldung der Polizei Hessen