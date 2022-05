Mehrere Fahrer bei Sulzbach alkoholisiert unterwegs

In Sulzbach und Kleinwallstadt wurde im Laufe des Mittwochs, am Nachmittag und in der Nacht auf Donnerstag, insgesamt bei drei Autofahrern bei Verkehrskontrollen festgestellt, dass diese alkoholisiert waren. Nachdem durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, ergab ein gerichtsverwertbarer Atemtest bei allen drei Fahrern einen Wert von umgerechnet ca. 0,6 Promille. Somit erwarten die Fahrer ein Fahrverbot und eine erhebliche Geldbuße.

Diebstähle aus geparkten Autos in Obernburg

An einem Ausflugsparkplatz entlang der Wegstrecke zum Waldhaus Obernburg (Waldhausstraße), dem sogenannten Parkplatz „Buchhölle", kam es am Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr, zu zwei Diebstählen aus geparkten Autos. An einem der Autos fanden sich keine Aufbruchspuren, an einem weiteren wurde eine Scheibe eingeschlagen. Aus den Autos wurden unter anderem Handtasche, Mobiltelefon und eine Geldbörse mit Geldkarten entwendet. Mit diesen Geldkarten kam es zu einer unberechtigten Geldabhebung kurz nach dem Diebstahl. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Kupferdiebstahl aus Baustelle in Obernburg

In Obernburg kam es in der Zeit von Montag zu Mittwoch, in der Römerstraße, zu einem Diebstahl von mehrere Kupfer-Fallrohren durch unbekannte Täter. Der Beuteschaden beträgt insgesamt über 1000 Euro.

stru/Polizei Obernburg