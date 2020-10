Mehrere exhibitionistische Handlungen im Kreis Aschaffenburg aufgeklärt

Im Raum Eschau-Hobbach ist es zwischen Juli und September zu mehreren Fällen gekommen, in denen ein Unbekannter sein Geschlechtsteil entblößte und hierbei Fußgängerinnen gegenübergetreten ist. Die Vorfälle wurden allesamt in der Folge durch die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen.

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen konnte am vergangenen Samstag durch die Obernburger Polizei nun ein 31-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden, der nach derzeitigem Stand für die Taten im Raum Hobbach in Frage kommt. Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen und dauern an.