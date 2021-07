Mehrere Einsätze an den Aschaffenburger Mainwiesen

Am Samstag, gegen 23:45 Uhr fiel der City Streife eine stark alkoholisierte junge Frau an der Mainwiese, in der Verlängerung des Perth Inch in Richtung Mainaschaff, auf. Die 20-Jährige hatte im Verlauf des Abends diverse alkoholische Getränke zu sich genommen und benötigte letztendlich medizinisch Betreuung. Die alarmierten Retter verbrachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus.

Im Zeitraum von Samstagabend, gegen 21:40 Uhr bis Sonntag, 06.30 Uhr wurde das Tor zur Treppe der Saint-German-Terrasse beschädigt. Es war durch das Einwirken eines unbekannten Täters in der Mitte gebrochen. Der Sachschaden beläuft sich im dreistelligen Bereich.

In derselben Nacht wurde zwischen 00 Uhr und 10:30 Uhr eine feststehende Bierzeltgarnitur des Main-Biergartens in der Suicardusstraße, bestehend aus Tisch und Bänken, in den Main geworfen. Die Teile der Garnitur waren verbunden, sodass mehr als ein Täter beteiligt sein muss. Glücklicherweise wurde durch das Treibgut der Schiffverkehr nicht gefährdet. Nach einigen hundert Metern verfing sich die Bierzeltgarnitur im Gebüsch des Ufers, wo sie vom Besitzer herausgefischt werden konnte. Sie blieb offenbar unbeschädigt. Die Verursacher sind bis dato unbekannt.

Des Weiteren wurden nachträglich zwei Fahrraddiebstähle angezeigt, die sich am Freitagabend von 21 Uhr bis 24 Uhr zutrugen. Hierbei handelte es sich beide Male um ein Herren-Mountainbike der Marke Cube. Eines stand in der Nähe des Schlotfegergrund abgestellt. Das andere stand an der Saint-Germain-Terrasse. Beiden Besitzern entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Fahrradfahrer fährt frontal in Pkw und flüchtet

Ein unbekannter Fahrradfahrer befuhr am Sonntag, zwischen 01 Uhr und 01:30 Uhr, die Spessartstraße aus Richtung Würzburger Straße kommend. Er bog nach rechts in die Medicussstraße ab. Hierbei nahm er die Kurve zu weit, sodass er frontal in einen auf der gegenüberliegenden Seite geparkten BMW fuhr. Der Radfahrer fiel über seinen Lenker und stieße mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Im Anschluss stand er sofort wieder auf und entfernte sich von der Unfallstelle. Der unbekannte Fahrradfahrer hinterließ Kratzer und Dellen an der gesamten Front sowie in der Windschutzscheibe des Pkw. Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden dem Eigentümer des BMW. Ob sich der Radler verletzte, ist unbekannt.

Hinweise zu dem unbekannten männlichen Fahrradfahrer nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

19-jährige Motorradfahrerin kollidiert mit Leitplanke

Mainschaff. Am Sonntagnachmittag, gegen 17:15 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 8 ein schwerer Motorradunfall. Hierbei befuhr eine 19-jährige Fahrerin einer Honda den linken Fahrstreifen der Bundesstraße aus Kleinostheim kommend in Richtung Aschaffenburg. Auf Höhe der Anschlussstelle Mainaschaff kam sie mit ihrem Motorrad aus ungeklärter Ursache ins Bankett an der Mittelleitplanke und geriet mit dem Vorderrad unter die Leitplanke. Das Vorderrad blieb hier stecken und riss ab. Die 19-Jährige stürzte von ihrem Kraftrad und schlitterte entlang des linken Fahrstreifens. Die Maschine schleuderte nach rechts über beide Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn und den Einfädelungsstreifen und kam nach etwa 40 Metern an der Außenleitplanke zum Liegen. Der jungen Frau folgten mehrere Fahrzeuge, die mit Mitgliedern verschiedener Feuerwehren in Freizeit besetzt waren. Diese konnten den Unfallhergang beobachten und führten sofort Absperrmaßnahmen durch und leisteten Erste-Hilfe. Nach Notärztlicher Behandlung wurde die Motorradfahrerin mit kritischem Zustand in ein Krankenhaus verbracht. Ihre Honda blieb mit wirtschaftlichem Totalschaden zurück und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an Leitplanke und Straßenpfosten fiel eher gering aus.

vd/Polizei Aschaffenburg