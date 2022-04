Mehrere Einbrüche in Wertheim

Im Zeitraum vom Dienstag, den 12.04. bis Donnerstag, den 14.04.2022, wollten Unbekannte in mehrere Geschäfte in Wertheim einbrechen. Betroffen sind ein Tabakwarengeschäft und ein Eiscafé in der Rathausgasse und ein Weingeschäft am Marktplatz. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten oder Hinweise zu den Tätern haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Diesel aus Wohnmobil gelaufen

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag gegen 15.45 Uhr am Blättleinsäcker in Wertheim fiel der Polizei ein Wohnmobil auf, welches Diesel-Kraftstoff verlor. Der 72-jährige Fahrer schilderte, dass er eine Werkstatt bräuchte. Da an dem Feiertag alle Werkstätten geschlossen hatten, wurde ein Abschleppunternehmen verständigt. Die Dieselspur in Richtung des Autohofs wurde mit einem Warnaufsteller gekennzeichnet. An verschiedenen Stellen und Einmündungen waren teils größere Diesellachen feststellbar, welche von der Feuerwehr beseitigt werden mussten.

dc/Meldungen der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis