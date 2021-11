Mehrere Einbrüche im Miltenberger Stadtgebiet

Auf zwei Häuser im Schechweg und einer Wohnung in der Straße „Im Rainlein" hatten es die Einbrecher im Laufe des Sonntags abgesehen. Der erste Einbruch fiel den heimkehrenden Hauseigentümern kurz vor 18:00 Uhr im Schechweg auf. Sie waren den ganzen Tag nicht zu Hause und stellten bei ihrer Heimkehr fest, dass mehrere Zimmer durchwühlt waren. In diesem Fall gelangte der Täter gewaltsam über die Terrassentür in das Haus.

Während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei Miltenberg und die Kripo Aschaffenburg fiel ein weiterer Einbruch in ein Nachbarhaus auf. Hier waren die Täter durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen. Da das Haus jedoch seit längerer Zeit leer steht, machten sich die Einbrecher ohne Beute aus dem Staub.

Noch am Sonntagabend ging bei der Polizei die Mitteilung über einen weiteren Einbruch in der Straße „Im Rainlein" ein. Die Bewohnerin hatte kurz vor 12:00 Uhr ihre Wohnung verlassen und musste bei ihrer Heimkehr gegen 20:10 Uhr feststellen, dass Unbekannte in ihre Wohnräume eingedrungen waren. Dort hatten es die Täter ebenfalls ausschließlich auf Schmuck abgesehen.

Zur Aufklärung der Taten sucht die Kripo Aschaffenburg nun auch nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeugen gehen haben. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 06021/875-1733 entgegen.