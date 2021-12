Mehrere Diebstähle in einem Drogeriemarkt in Gemünden

Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten bislang insgesamt 7 Zahnbürsten und etliche Ersatz-Zahnbürsten im Gesamtwert von mittlerweile 750,- Euro. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Gemünden. Am Montagabend gegen 20:30 Uhr befuhr eine 42-jährige Autofahrerin die B 26 von Karlstadt kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Ca. 200 Meter vor dem Schützenhaus kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn. Die Autofahrerin erfasste das Tier mit der rechten Fahrzeugseite. Das Tier verendete hierbei. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe v on ca. 1.500,- Euro.

Geparkten Pkw touchiert und geflüchtet

Gemünden. Am Montagabend kam es vor einem Anwesen in der Odenwaldstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine Zeugin konnte gegen 19:25 Uhr beobachten, wie der Fahrer eines VW Transporters mit der rechten Fahrzeugseite einen geparkten Pkw Citroen touchierte. Der Fahrer des Transporters setzte nach dem Anstoß seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Zeugin meldete den Vorfall unverzüglich der Polizei. Diese konnte das Unfallfahrzeug im Rahmen der Fahndung auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Lebensmittelmarktes antreffen. Der 43-jährige Fahrer gab an, den Anstoß nicht bemerkt zu haben. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro; am geparkten Fahrzeug der Geschädigten wird der Schaden auf ca. 5.000,- Euro geschätzt.

Auffahrunfall

Gemünden. Am Montag gegen 09:55 Uhr musste ein 26-jähriger Autofahrer an der Einmündung Bergstraße/Wernfelder Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 64-jähriger Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 500,- Euro.

Beim Ausparken Lkw übersehen

Gemünden. Am Montagvormittag gegen 10:30 Uhr wollte eine 65-jährige Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Wernfelder Straße rückwärts ausparken. Hierbei übersah sie einen hinter ihr fahrenden Lkw und es kam zur Kollision. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro. Am Lkw entstand kein Sachschaden.

Polizei Gemünden