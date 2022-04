Mehrere Betrugsdelikte im Raum Marktheidenfeld

So scheiterten Telefonbetrüger an einer 86-jährigen Frau aus Tiefenthal: Dieser wollten sie weismachen, dass ihre Enkelin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun dringend Geld benötigen würde.

Durch eine Kontosperrung konnte verhindert werden, dass einer 60-jährigen Frau aus Marktheidenfeld Schaden entsteht: Nachdem sie von ihrer angeblichen Tochter via What'sApp dazu aufgefordert worden war, hatte sie bereits knapp 2.000 € an ein fremdes Konto überwiesen gehabt.

Eher klassisch über's Ohr gehauen wurde ein 18-jähriger Homburger: Dieser hatte bei eBay Kleinanzeigen ein iPhone zum Verkauf eingestellt und auch verschickt, ohne letztlich den vereinbarten Kaufpreis zu erhalten.

Die Polizei rät: seien Sie in der der digitalen Welt stets skeptisch, nutzen Sie sichere Bezahlverfahren und nehmen Sie bei ungewöhnlichen Forderungen ggf. auf alternativen, bzw. bekannten Wegen Kontakt zu ihren Angehörigen auf.

Türe in Marktheidenfeld eingetreten

Zu einem Schreckmoment für die Bewohner eines Hauses in der Kreuzbergstraße kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, kurz vor Mitternacht. Geweckt durch einen lauten Schlag, wurde durch die Bewohner festgestellt, dass die eigentlich geschlossene Haustüre plötzlich offen stand. Diese war offensichtlich eingetreten worden, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Mögliche Zeugen oder Anwohner der Umgebung, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld (Tel. 09391/9841-0) in Verbindung zu setzen.

stru/Polizei Marktheidenfeld