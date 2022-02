Mehrere Beschädigungen an Autos in Aschaffenburg - Zeugen gesucht

Im Verlauf des vergangenen Samstages zwischen 15 Uhr und 18 Uhr wurde ein dunkelgrauer Mercedes in der Frohsinnstraße beschädigt. Der 44-jährige Fahrzeughalter stellte an seinem linken Vorderreifen einen Einstich durch einen spitzen Gegenstand fest.

Auch eine 31-jährige Opel-Fahrerin hatte einen eingestochenen Reifen an ihrem Corsa zu beklagen. Ihr Fahrzeug war von Samstag (9 Uhr) auf Sonntag (11 Uhr) in der Lange Straße in Damm abgestellt.

Ein dritter Fall bezieht sich auf einen blauen Honda. Das Auto war am Montag zwischen 11:20 Uhr und 13:20 Uhr im Leiderer Stadtweg im Bereich der Berufsschule auf einem Parkplatz geparkt. In dieser Zeit schlug ein unbekannter Täter die Heckscheibe des Fahrzeugs ein. Der Hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

Fahrraddiebstahl aus Innenhof in der Innenstadt

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Freitag zwischen 17 Uhr und 22 Uhr ein hochwertiges E-Bike aus einem Innenhof in der Ohmbachgasse entwendet, obwohl das Fahrrad gleich zweifach durch Fahrradschlösser gesichert war. Es handelt sich um ein schwarzes Damenrad des Herstellers Hercules im Wert von etwa 3.000 Euro. Hinweise zum Dieb gibt es bislang nicht.