Mehrere Autos in Roßdorf zerkratzt

Die Fahrzeuge, bei denen es sich um einen grauen Alfa Romeo, einen grauen Fiat, einen schwarzen Mercedes sowie einen blauen Skoda handelt, parkten zur Tatzeit im Traiser Weg. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 1800 Euro geschätzt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt hat vier Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachten konnte, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06154/ 63300 wird alles Sachdienliche entgegengenommen.

Darmstadt : Zeugen nach Einbruch in Autohaus gesucht

Darmstadt (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch (23.12.) und Montag (28.12.) haben Einbrecher die Büroräume eines Autohauses in der Kasinostraße heimgesucht. Die Täter hatten sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Geschäft verschafft und dort nach Wertgegenständen gesucht. Ob und in welchem Umfang die Kriminellen Beute machten und wie hoch der von ihnen verursachte Schaden beziffert werden kann, ist abschließend noch nicht bekannt. Die Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen. Wer zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnte, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 21/22 zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Reifen von zwei Lieferwagen in Darmstadt zerschnitten

Darmstadt (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag (24.12.) und Sonntag (27.12.) haben Vandalen ihr Unwesen in der Otto-Röhm-Straße nahe Ecke "Im Tiefen See" getrieben. Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatten die noch Unbekannten die Reifen von zwei dort geparkten weißen Lieferwagen mittels scharfen Gegenstandes zerschnitten. Insgesamt verursachten die Kriminellen dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-3810 alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise entgegen.

Pedelec von Fahrradanhänger gestohlen - Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Ein blaues Pedelec vom Hersteller "Head", das an einem Fahrradanhänger auf der Rückseite eines geparkten Busses in einem Hinterhof in der Dolivostraße angebracht war, geriet in der Zeit zwischen Samstag (26.12.), 20 Uhr und Sonntag (27.12.), 14.45 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Unbemerkt montierten die Täter das blaue Fahrrad ab und machten sich damit auf und davon. Möglicherweise konnten Zeugen das Vorgehen und den Abtransport beobachten? Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise entgegen.

Vier ungebetene Besucher im Keller

Darmstadt (ots) - Vier dunkel bekleidete Männer, die alle Mützen oder Kapuzen trugen, haben sich am Sonntag (27.12.) auf verdächtige Art und Weise an einer Kellertür in einem Mehrfamilienhaus in der Holzhofallee zu schaffen gemacht. Anwohner hatten die Unbekannten gegen 23.15 Uhr beobachtet und angesprochen, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Im Anschluss stellten die Bewohner fest, dass das Schloss des Kellerraumes beschädigt war und informierten die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Hinweise zu dem verdächtigen Quartett unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Autoscheiben in Darmstadt eingeschlagen

Darmstadt (ots) - Zwei in einer Tiefgarage in der Spreestraße geparkte Autos sind in der Nacht zum Montag (27.-28.12.) in das Visier von Kriminellen geraten. Die Täter schlugen jeweils eine Scheibe der Fahrzeuge ein und suchten nach Beute. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden sie nicht fündig. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit beiden Fällen betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

