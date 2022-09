In der Zeit vom Donnerstag, 8.September 2022, 20.55 Uhr, bis zum Montag, 12. September 2022, kam es in der Brunnenrainstaße zu einer Unfallflucht. Vor einem Anwesen stand ein grüner Audi. Dieser wurde durch den Anstoß eines anderen Fahrzeugs erheblich auf der Fahrerseite beschädigt, so dass er nicht mehr fahrbereit war. Das Schadensbild lässt laut Polizei den Schluss zu, dass der Schaden möglicherweise durch einen Lastwagen verursacht wurde. Der Schaden am Audi wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Zeugen können sich bei der Polizei in Lohr melden. Tel. 09352/87410 oder per Email: pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Audi auf Rexroth-Parkplatz angefahren

Lohr. Am Mittwoch, 14. September2022, in der Zeit von 13 bis ca. 16 Uhr, wurde ein schwarzer Audi A5 auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma Rexroth in der Bahnhofstraße angefahren. Der Audi stand auf dem geschotterten Parkplatz hinter der Ampelanlage an der Kreuzung Bahnhofstraße-Zum Eisengießer. Nach Spurenlage fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Heck des Audi vorbei und touchierte dabei die Stoßstange des Audi. Es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet



Partenstein. Am Dienstag, 13. September, in der Zeit von 8.10 Uhr bis 13.30 Uhr, parkte ein weißer Audi A1 in der Hauptstraße von Partenstein gegenüber der Sparkasse. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr dem weißen Audi den linken Außenspiegel ab. Der Verursacher entfernte sich ohne weitere Veranlassung. Der Schaden am Audi wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Lohr.

Spiegelberührung auf der Staatsstraße

Partenstein. Am Mittwoch, 14.September2022, um 14 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2317 zwischen Partenstein und Krommenthal zur einer Spiegelberührung im Gegenverkehr. Ein 69jähriger Mann fuhr mit seinem Golf in Richtung Krommenthal als ihm ein 74jähriger Mann mit seinem Opel entgegen kam. Obwohl beide Fahrer bei der Polizei angaben, äußerst rechts gefahren zu sein, kam es zur Spiegelberührung. An beiden Fahrzeugen gingen die Außenspiegel zu Bruch. Der Schaden wird je Fahrzeug auf ca. 250 € geschätzt.

rbb/Polizei Lohr