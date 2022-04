Mehr als drei Kilo Marihuana bei Kontrolle an der A3 gefunden

Gegen 18:00 Uhr unterzog die Streifenbesatzung einen mit einer männlichen Person besetzten silbernen Mercedes mit französischer Zulassung auf der Rastanlage Spessart-Süd einer Kontrolle. Hierbei konnten die Beamten zunächst feststellen, dass der 33-jährige Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht und weiterhin keine Fahrerlaubnis zum Führen des Pkw besitzt. Bei der folgenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten zudem noch mehr als drei Kilogramm Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der 33 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Wegen mutmaßlicher Drogenbeeinflussung wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg erfolgte am Freitag die Vorführung beim Ermittlungsrichter. Dieser ordnete die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, in Tatmehrheit mit fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit vorsätzlichen Fahren ohne Fahrerlaubnis, an. Noch am Freitag wurde der dringend Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Aschaffenburg dauern an.