Medizinischer Notfall: Bus beschädigt mehrere Autos in Haibach

Mehrere Zeugen berichteten von einem Omnibus, der nach wiederholten Anstößen seine Fahrt fortsetzte. Letztlich kam der Bus in der Ludwigsallee zum Stehen. Der 54-jährige Fahrer benötigte augenscheinlich medizinische Hilfe und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt kam es auf der zurückgelegten Strecke zu mehreren einzelnen Verkehrsunfällen, auch mit einem weiteren Omnibus, dessen 38-jährige Fahrerin ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Weiterhin wurden geparkte Fahrzeuge und auch Hofeinfahrten beschädigt.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 10.000 Euro. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg die Businsassen sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden, da diese wohl alle bereits im Vorfeld ausstiegen. Mögliche weitere Geschädigte werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Taxifahrer geprellt

Stadtgebiet Aschaffenburg/ Waldaschaff. Am Donnerstag, gegen 01:15 Uhr, ließ sich ein Fahrgast vom Hauptbahnhof in die Hammerstraße nach Waldaschaff fahren. Am Ziel angekommen erklärte er dem Taxifahrer, dass er kein Geld einstecken habe und dies erst im Haus holen müsse. Als der Fahrgast nach einigen Minuten nicht mehr erschien machte sich der Geprellte auf die Suche, der Schuldner war aber in dem Mehrfamilienhaus nicht mehr zu finden. Die Taxischuld in Höhe von 32 Euro blieb offen. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg

Berauscht unterwegs

Kleinostheim. Wegen seines auffälligen Fahrstils wurde am Mittwoch gegen 11:25 Uhr, ein 30-jähriger mit seinem VW-Bus in der Hanauer Straße zur Kontrolle anhalten. Sage und schreibe 2,82 Promille zeigte der Alkomat bei einem Test, zudem ließ sein Verhalten noch auf den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln schließen. Eine Blutentnahme soll genaueren Aufschluss darüber geben. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Pkw beschädigt

Großostheim. Wegen eines technischen Defekts musste eine 29-jährige ihren Hyundai in der Straße am Kreisgraben im Ortsteil Pflaumheim stehen lassen. Zwischen Montag, dem 09.05. und Mittwoch, dem 11.05., wurde an dem Pkw noch Vandalismus betrieben. Die Heckscheibe und rechte Seitenscheibe, sowie die Antenne wurden beschädigt. Schaden gut 600 Euro.

Polizei Aschaffenburg