Medizinischer Fall: Mann fährt gegen Laternenmast und stirbt im Krankenhaus 

Eine 38-jährige Frau, welche sich zu diesem Zeitpunkt an der Unfallörtlichkeit befand, leistete sofort, bis zum Eintreffen des Notarztes und Rettungsdienstes, Erste Hilfe. Der 57-Jährige wurde in das nahegelegene Krankenhaus verbracht. Trotz intensivmedizinischer Behandlung verstarb der Forchheimer in der Nacht auf Freitag. Die Polizei hat keine Hinweise auf durch den Verkehrsunfall verursachte lebensbedrohende Verletzungen oder einer Fremdbeteiligung an dem Unfallgeschehen.

Auto mutwillig beschädigt

WÜRZBURG/STADTGEBIET. In der Luxemburger Straße trat ein bislang unbekannter Täter, am Donnerstag zwischen 17:40 Uhr und 18:10 Uhr, gegen einen geparkten, schwarzen VW Polo. Der Pkw wurde hierdurch an beiden linken Fahrzeugtüren beschädigt. Am VW konnten Schuhsohlenabdrücke festgestellt und gesichert werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Schmierereien am Matthias-Ehrenfried-Haus

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Mittwoch zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter die Fassade des Matthias-Ehrenfried-Hauses in der Bahnhofstraße mit roter Farbe. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.

Fahrradhalle mit Schriftzug besprüht

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Pleidenturm sprühte eine bislang unbekannte Person, am Montag zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr, mit roter Lackfarbe einen Schriftzug an die Fahrradhallentüre der dortigen Schule. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Geparkte Autos angefahren und geflüchtet

WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Nacht von Mittwoch 23:50 bis Donnerstag 11:30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einen in der Theaterstraße geparkten Skoda. Der Skoda wurde rechtsseitig an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 750 Euro.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Donnerstag zwischen 11:00 Uhr und 15:50 Uhr im Josef-Martin-Weg. Hierbei touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Mini Cooper, welcher auf dem Gelände der Universität parkte. Am Fahrzeug entstand am rechten hinteren Stoßfänger ein Schaden von circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten, nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.