Medizinische Ursache: zwei Verletzte bei Unfall in Wertheim

Der Senior war mit seinem Mercedes gegen 15.30 Uhr nach Angaben der Polizei von der Neue Vockenroter Steige in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung in die Alte Vockenroter Steige verlor der Mann vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einer Steinmauer. Von dieser wurde der Mercedes in die Fahrbahnmitte zurückgeschleudert. Auf der Fahrbahn prallte der Mercedes gegen einen bergauf fahrenden Hyundai einer 53-Jährigen. Die Insassen des Mercedes wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und der Unfallaufnahme musste die Fortführung der Neuen Vockenroter Steige, die Uihleinstraße , für die Dauer von etwa drei Stunden voll gesperrt werden.

Kollision bei Überholvorgang - 5.000 Euro Sachschaden

Grünsfeld. 5.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls am Sonntagabend auf der Landesstraße 511 bei Grünsfeld . Ein 39-Jähriger war mit seinem VW Jetta gegen 17.45 Uhr von Zimmern kommend in Richtung Grünsfeld unterwegs. Nach der Abzweigung Kützbrunn überholte der Fahrer des Jetta einen vor ihm fahrenden Opel Meriva eines 27-Jährigen. Aufgrund von Gegenverkehr scherte der 39-Jährige mit seinem VW wohl frühzeitig ein und streifte den auf gleicher Höhe fahrenden Opel. Der 27-Jährige versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte einen Unfall jedoch nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.



A81: Von der Fahrbahn abgekommen

Lauda-Königshofen. Auf knapp 12.000 Euro beläuft sich der Sachschaden eines Unfalls auf der Autobahn 81 bei Lauda-Königshofen am Sonntagnachmittag. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein 57-Jähriger gegen 16 Uhr die Kontrolle über seinen Audi A3 . Der Mann war in Richtung Würzburg unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Tauberbischofsheim bei regennasser Fahrbahn nach rechts von dieser Abkam und mit der Schutzplanke kollidierte, einen Leitpfosten überfuhr und auf dem Standstreifen letztendlich zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem 57-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab 0,4 Promille. Der Mann musste mit den Polizisten in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 57-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

